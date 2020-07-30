РИАМО - 30 июл. В столице более 160 некоммерческих организаций участвуют в отборе на получение помещений в безвозмездное пользование на срок до трех лет, выберут 50 лучших проектов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«До 10 августа продолжается прием заявок от некоммерческих организаций, которые оказывают услуги в социальной сфере. 50 лучших проектов получат в безвозмездное пользование от города оборудованные помещения для работы с социально незащищенными группами москвичей», — сказала вице-мэр.

Она добавила, что работа НКО — это большая поддержка для мегаполиса. Важно предоставить таким организациям максимум возможностей.

Претендовать на получение помещения могут социально ориентированные НКО, которые оказывают помощь людям с инвалидностью, семьям в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам и другим горожанам. НКО должны быть зарегистрированы в столице. Для поддержки организаций правительство Москвы обеспечит их помещением на безвозмездной основе сроком на три года.

В помещениях есть ремонт и оборудование с учетом деятельности НКО. Существует два типа помещений. В первом пространство организовано как творческие мастерские для людей с инвалидностью и нарушениями развития. Второй тип — помещение для оказания услуг в социальной сфере семьям, детям, оставшиеся без попечения родителей; приемным семьям и другим уязвимым группам.

Подать заявку на участие можно в электронном виде до 10 августа. В течение недели специалисты будут оценивать НКО. Результаты оценки будут известны 18 августа.

Комиссия из 36 независимых экспертов подведет итоги и выберет финалистов, при этом они будут учитывать социальную значимость и актуальность деятельности организаций, опыт оказания услуг, обоснованность выбора помещения и реалистичность ожидаемых результатов. Важные критерии отбора – качество работы с благополучателями и информационная открытость. Итоги станут известны 23 сентября.