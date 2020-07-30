РИАМО - 30 июл. Особняк в Милютинском переулке, в котором проживал один из главных руководителей советских органов госбезопасности Генрих Ягода, ждет масштабная реставрация, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Дом представляет собой одну из ярких работ советского архитектора Аркадия Лангмана и был построен в 1927–1928-х годах. Здание обладает статусом объекта культурного наследия.

«Все работы будут проходить по согласованному ранее проекту и под контролем специалистов Мосгорнаследия. Реставрацию исторического здания планируется завершить до конца августа 2021 года», — сказал глава департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

По его словам, во время реставрации специалистам предстоит вернуть фасадам дома первоначальный вид, в том числе и цвет. Также заменят пластиковые окна на деревянные, демонтируют современные козырьки и решетки. Более того, будет воссоздан исторический вид лестницы главного входа — ее отделают гранитом.

Особняк известен тем, что раньше он был домом работников Народного комиссариата внутренних дел (НКВД). В нем жил один из главных руководителей советских органов госбезопасности Генрих Ягода (1891–1938).