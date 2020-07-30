РИАМО - 30 июл. Коворкинги вернулись к обычному режиму работы в московских технопарках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В 12 из 36 городских технопарков есть коворкинги. Все они возобновили работу по обычному графику и почти вернулись к прежним показателям посещаемости», — сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

По его словам, ряд коворкингов в ближайшее время планируют увеличение числа арендаторов или перепланировку для создания более комфортного интерьера.

Фурсин напомнил, что найти подходящий коворкинг для работы можно на цифровой платформе i.moscow с помощью сервиса «Помещения в аренду».

На данный момент коворкинги работают в технопарках «Научный парк МГУ», «Строгино», «Мосгормаш», «Сапфир», «Калибр», «Физтехпарк», «Водный стадион», «Техноспарк», «Сколково», «Слава», «Горизонт» и «Нагатино».