РИАМО - 30 июл. Пятый летний сезон программы «Знание. ВДНХ» открывается 1 августа, для гостей выставки проведут порядка 150 мероприятий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В нынешнем сезоне проекта «Знание. ВДНХ» взрослых и юных гостей выставки ждут уже полюбившиеся многим циклы бесплатных лекций об искусстве, литературе, моде и психологии, музыкальные спектакли и литературные встречи. Новинкой программы станут динамические шоу-игры на свежем воздухе», — говорится в сообщении.

Основной площадкой проекта на ВДНХ станет павильон «Рабочий и колхозница». В его лекториях перед участниками программы выступят актеры, музыканты и писатели. Также пройдут лекции и спектакли для взрослых и детей.

Также мероприятия будут проходить в центре славянской письменности «Слово», который известен как павильоне №58, в павильоне №47 под названием «Дом ремесл», в павильоне №84, который является Домом культуры, и в центре «Космонавтика и авиация».

«Знание. ВДНХ» — это бесплатный культурно-образовательный проект городского масштаба. В течение трех месяцев для гостей выставки пройдет около 150 различных мероприятий.