РИАМО - 30 июл. Подмосковные полицейские совместно с коллегами из Самарской области задержали в подмосковной Балашихе наркокурьера, который перевозил в чемодане свыше килограмма героина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Правоохранители остановили автомобиль на шоссе Энтузиастов, в котором находился 32-летний мужчина, подозреваемый в сбыте наркотических средств.

«Для досмотра транспортного средства привлекли служебную собаку по кличке Брайт, которая указала на чемодан, где, предположительно, находился наркотик. В ходе осмотра полицейскими под подкладкой обнаружена и изъята пластина с порошкообразным веществом», — сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Экспертиза показала, что изъятое вещество оказалось героином весом более одного килограмма.

Задержанный сообщил, что перевозил наркотики в Челябинск для дальнейшего сбыта. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, его заключили под стражу.