РИАМО - 30 июл. Министерству труда России предложили увеличить в разы пособия по безработице, письмо с инициативой направил зампред Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Давид Кришталь, пишет в четверг газета «Известия».

В ФНПР утверждают, что минимальное пособие по безработице должно составлять прожиточный минимум трудоспособного населения региона за второй квартал прошлого года, а максимальное пособие – среднюю заработную плату в субъекте. Кроме того, пособие по безработице должно возмещать не менее половины утраченного заработка.

«Пособие по безработице не спроектировано как постоянная замена трудовых доходов. Это мера поддержки, позволяющая гражданину обеспечить минимальный доход на время поиска работы», — сказал представить Минтруда РФ.

В ведомстве отметили, что тщательно изучили все предложения по определению размеров пособия по безработице на 2021 год. Ведомство пока готовит проект, размеры выплат обсуждаются.

Минимальное пособие по безработице в России составляет 4,5 тысячи рублей (1,5 тысячи рублей до эпидемии), а максимально – 12,1 тысячи рублей.

При расчете пособия по безработице по методике ФНПР получается, что размер поддержки безработных будет зависеть от региона. К примеру, в столице прожиточный минимум равен 19,5 тысячам рублей, а средняя зарплата – 91,8 тысячи рублей, по данным статистики за май.

В среднем по стране размер пособий по безработице, рассчитанных по инициативе профсоюзов, составил бы от 11,7 до 50,7 тысячи рублей.

В Минтруде добавили, что в стране количество безработных составляет три миллиона человек. Если их количество останется на прежнем уровне в следующем году, то на выплату минимальных пособий государству понадобится 420 миллиардов рублей ежегодно.

В ФНПР в письме отметили, что такие выплаты помогут безработным поддержать приемлемый уровень жизни, что способствует росту экономики за счет повышения потребительского спроса.

«Общий фонд пособий по безработице необходимо будет существенно увеличивать. На фоне кризиса и роста расходов на борьбу с коронавирусом государство может не найти средств на повышение пособий в разы», – прокомментировал инициативу член генсовета «Деловой России» Алим Бишенов.

Он считает, что идея увеличить выплаты безработным – благородная. Однако нужно учесть, что государство увеличило выплаты безработным за счет пособий на детей, по три тысячи на ребенка.

Бишенов объясняет, что увеличение пособий вызовет в экономике обратный эффект, окажет расслабляющее действие на россиян. Маломотивированная прослойка населения вообще может отказаться от поиска работы.

Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов уточнил, что разделение размеров пособий в зависимости от регионов – здравое предложение.

«Возможным выходом могло бы быть страхование от безработицы, но сейчас вводить его уже поздно, и бизнес будет против дополнительных отчислений с зарплат. В существующих условиях логичнее направить деньги на создание новых рабочих мест», – заключил Сафонов.

Власти уже направили в регионы четыре миллиарда рублей на создание рабочих мест. По словам главы правительства Михаила Мишустина, такая мера поможет трудоустроить 80 тысяч человек.