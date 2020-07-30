РИАМО - 30 июл. В столице ушел из жизни золотой призер Олимпиады-1976 года по гандболу в составе сборной СССР Анатолий Федюкин, сообщает Федеральное агентство новостей.

Спортсмен скончался на 68-м году жизни.

«Спасибо за прекрасную игру и за бесконечную любовь к гандболу, Анатолий Викторович. Мы всегда будем помнить вас», — сообщается на сайте Федерации гандбола России.

Федюкин стал олимпийским чемпионом в 1976 году в Монреале, а в 1980 году взял олимпийское серебро в Москве. Гандболист также является чемпионом мира 1982 года.

Спортсмен после завершения карьеры тренировал команду ЦСКА. Армейцы под руководством Федюкина два раза становились чемпионами России. Кроме того, гандболист тренировал исландский «Фрам», который выиграл кубок страны.