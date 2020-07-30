РИАМО - 30 июл. В результате прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений зарегистрировано падение 17 деревьев в Истре, Солнечногорске и Шаховской, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

По состоянию на утро четверга все поваленные деревья убраны. Пострадавших в результате произошедшего нет.

«Поврежденных автомобилей нет, отключения электроснабжения не зафиксировано, функционирование социально значимых объектов и объектов первоочередного жизнеобеспечения не нарушено», — говорится в сообщении.

Всего от МЧС к восстановительным работам привлекалось девять человек и три единицы техники.