РИАМО – 30 июл. В ходе опроса контролеров платных столичных парковок около 75% из них рассказали, что автомобилисты консультируются с ними минимум три раза в день, сообщил РИАМО представитель пресс-службы «Московского паркинга».

90% контролеров помогают пользователям платных парковок хотя бы раз за сутки.

«Чаще всего автомобилисты спрашивают у наших контролеров, где и как можно оплатить парковку. Ответ на данный вопрос давали водителям более 90% контролеров. 86% сотрудников отметили, что у них часто интересуются номером парковочной зоны, 73% утверждают, что водители в целом уточняют, можно ли парковаться в конкретном месте», - сказал собеседник агентства.

Кроме того, у контролеров часто спрашивают, где расположены паркоматы и на основании чего производится фотофиксация.

Контролеры «Московского паркинга» ежедневно администрируют платные парковки на улицах города. Они не только фиксируют номера припаркованных автомобилей, но и помогают водителям, у которых возникают вопросы. Помимо выполнения своих прямых обязанностей, контролеры также обращают внимание на испорченные знаки и напрямую сообщают о них коллегам из ЦОДД.

По всем вопросам, касающимся платного парковочного пространства столицы, можно обращаться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.