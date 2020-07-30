РИАМО - 30 июл. Пожарные ликвидировали возгорание в здании мясоперерабатывающего комбината на улице Красноармейская в подмосковном Раменском, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного ночью в четверг. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение на втором этаже административного здания.

«Пожар был локализован на площади 50 квадратных метров, после чего ликвидирован», — говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших в результате произошедшего нет.