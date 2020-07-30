РИАМО - 30 июл. В поселке Зеленый Богородского городского округа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля-цистерны и легковушки, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Авария произошла на пересечении Бисеровского шоссе и улице Восточная.

«В ОДС ЦУКС МЧС России по Московской области поступило сообщение о ДТП с участием автомобиля-цистерны и легкового автомобиля. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля», — говорится в сообщении.

На участке, где произошел инцидент, было временно перекрыто движение для откачки пропана из цистерны. Розлива топлива не произошло.