РИАМО – 30 июл. Жители Подмосковья и столицы смогут увидеть очень редкое астрономическое явление – 21 декабря произойдет соединение в небе Юпитера и Сатурна, сообщила РИАМО научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Соединение Юпитера и Сатурна случается примерно раз в 20 лет.

«До конца года жителей нашей планеты ждет много астрономических явлений. Одним из главных станет соединение Юпитера и Сатурна – планеты сойдутся в одну очень яркую «звезду», что случается очень редко. В Московском регионе это явление можно будет наблюдать вечером на юго-западе», - сказала Рублева.

Она добавила, что при не очень ясном небе Юпитер и Сатурн практически сольются в очень яркий объект, который распадется на планеты при наблюдении в бинокль или телескоп.

В любительские телескопы и бинокли будут видны четыре самых ярких спутника Юпитера - Ио, Европа, Ганимед и Каллисто.

Кроме того, жители Московского региона в октябре смогут понаблюдать за метеорным потоком Дракониды. Особенность этого потока состоит в том, что что метеоры неодинаковы по цвету – среди них встречаются желтоватые и красноватые.

Лучше всего наблюдать за этим метеорным потоком за городом, вдали от городского освещения.