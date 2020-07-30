РИАМО - 30 июл. За минувшие сутки в столице скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает оперштаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
За период пандемии в столице жертвами Covid-19 стали 4446 пациентов.
«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих — вызовите врача на дом», — отмечается в материале.
В городе проводится бесплатное тестирование на коронавирус.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что бесплатное ПЦР-тестирование на Covid-19 увеличило выявляемость зараженных в пять раз.
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30 ИЮЛЯ
- В Москве умерли еще 12 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4 446 тысячи человек.
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