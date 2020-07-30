РИАМО - 30 июл. В Москве и Подмосковье в четверг ожидается кратковременный дождь, воздух днем прогреется до 27 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Предстоящим днем Московский регион будет находиться в тыловой части циклона.

«При облачной погоде с прояснениями местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 23-25 градусов, по области — плюс 22-27 градусов», — говорится в сообщении.

Ветер западный разовьет скорость от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы составят 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 60%.

В этот день неблагоприятным фактором будет низкий фон атмосферного давления, на который ухудшением самочувствия отреагируют метеозависимые люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями.