РИАМО - 29 июл. К депутатам Московской областной думы за июль 2020 года обратились более 150 жителей Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Дмитрий Дениско провел очный прием 10 жителей городского округа Люберцы. К парламентарию обратились с вопросами оформления недвижимости - земельных участков и хозпостроек, решением проблем с соседями в коммунальной квартире, получением гражданства, оказанием юридической помощи в подготовке искового заявления в суд, оказанием материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«Одно из таких обращений – многодетная мама, которая не может получить пособие на детей, другое обращение – пенсионерка, инвалид из города Люберцы у которой сломалась стиральная машинка. Вопросы материальной помощи решены, денежные средства поступят обратившимся в ближайшее время», – сказал Дениско.

Тарас Ефимов провел дистанционный прием жителей Балашихи. Олег Рожнов рассмотрел три обращения во время дистанционного приема граждан Наро-Фоминского городского округа. Михаил Борушков провел приемы в городских округах Клин и Солнечногорск. Дмитрий Голубков пообщался жителями Одинцовского городского округа. Андрей Голубев провел дистанционный прием граждан городских округов Ступино и Кашира.

Александр Наумов провел прием граждан в Протвине. Олег Григорьев провел встречу с жителями деревни Шебаршино и ДНП «Радужная долина» Можайского городского округа. Владимир Жук провел прием в городском округе Дзержинский. Депутат встретился с женщиной-инвалидом, которая просит установить в доме пандус.

Лариса Лазутина взяла под личный контроль обращения жителей Звенигорода. Депутату рассказали о плохих городских дорогах, об отсутствии тротуаров и велодорожек. Владимир Шапкин в общественной приемной в городе Балашиха встретился с жителями округа. Алла Полякова провела онлайн-прием граждан городского округа Королев. Пообщалась с жителями наукограда по «Skype». Сергей Керселян провел прием 17-ти жителей города Королева.

Сергей Двойных отработал 20 обращений жителей Сергиево-Посадского городского округа, в которых были жалобы на отсутствие мер противодействия по распространению борщевика, на несанкционированные свалки, на безнадзорных животных во дворах многоквартирных домов, опил сухих деревьев. Игорь Коханый провел приём граждан по личным вопросам в Администрации городского округа Люберцы с представителями Общественной палаты округа.