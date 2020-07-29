РИАМО - 29 июл. ООО «НВБ Строй» включат в реестр недобросовестных поставщиков, компания нарушила контакт на строительство котельной с газопроводом для Московской областной психиатрической больницы №23 в Наро-Фоминском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения в отношении компании по обращению министерства строительного комплекса Подмосковья.

«Министерство строительного комплекса Московской области заключило с компанией контракт на строительство котельной с газопроводом для Московской областной психиатрической больницы №23 в селе Каменское Наро-Фоминского городского округа», – говорится в сообщении.

Из-за многочисленных нарушений ООО «НВБ Строй» условий исполнения обязательств по контракту министерство решило расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

Во время заседания комиссии Московского областного УФАС России было решено, что данные в отношении ООО «НВБ Строй» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.