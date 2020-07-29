РИАМО - 29 июл. Новый сезон проекта «Уроки в парках» стартует в Подмосковье с 1 августа, в его рамках жителей региона бесплатно научат мастерству акробатического рок-н-ролла, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Церемония открытия нового сезона пройдет 1 августа в парке имени Льва Толстого в Химках, а также 2 августа в городском парке в Долгопрудном. Всех гостей ждет яркое танцевальное шоу в стиле рок-н-ролл и буги-вуги, а также конкурсы и викторины.

«Этот проект вызывает неизменный интерес у жителей Московской области совершенно различных возрастных групп, ведь это не только абсолютно бесплатная возможность научиться танцевать или развить свои навыки, но и способ активного времяпрепровождения на свежем воздухе в кругу единомышленников», - сказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Проект «Уроки в парках» министерство физической культуры и спорта Подмосковья проводит совместно с региональной Федерацией акробатического рок-н-ролла. Это мероприятие станет уже пятым.

Бесплатные мастер-классы будут проводить в парках Московской области на протяжении всего августа. Занятия будут проходить каждую субботу в Химках, а также каждое воскресенье в Долгопрудном с 15:00 до 17:00.