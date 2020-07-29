РИАМО - 29 июл. В 2020 году пройдут работы по благоустройству Расторгуевского парк Ленинского округа в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

«Этот парк был основан в конце 20-х годов прошлого столетия. Парк представляет собой благоустроенную прогулочную зону, главную аллею, проложены дорожки, в центре парка расположена сценическая площадка, где в зимнее время проводятся празднование Нового года и Масленицы», — отмечается в материале.

В парке высажены 85 саженцев липы, которые во время цветения создают прекрасный пейзаж. В парке любят отдыхать горожане, он является одни из популярных мест для пеших прогулок.

В рамках благоустройства в парке обновят входную группу, также установят туалетный модуль, стационарный павильон для зарядки мобильных телефонов с беспроводным интернетом и аудиосопровождением. В парке появится спортивная площадка с антивандальными теннисными столами, а также детская игровая площадка с игровым комплексом индивидуального изготовления и качелями-гнездо.

В парке восстановят естественное покрытие.

«Всего в 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Формирование комфортной городской среды» мы благоустроим 14 парков культуры и отдыха, в семи из них появятся большие детские игровые зоны», — сказал региональный министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.