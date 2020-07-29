РИАМО - 29 июл. В Москве вынесли обвинительный приговор бывшему начальнику Столбовского отдела полиции ОМВД России по городскому округу Чехов и его 50-летнему соучастнику, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по городу Москве.

Мужчин осудили за покушение на мошенничество в особо крупном размере и мошенничество в особо крупном размере, а также за незаконное хранение боеприпасов, о котором стало известно во время проведения расследования.

«Следствием и судом установлено, что начальник Столбовского отдела полиции совместно со своим знакомым в период с сентября 2014 года по август 2016 года путем обмана двух граждан относительно наличия у соучастников возможности влиять на принимаемые должностными лицами правоохранительных органов решения, связанные с проведением в отношении последних мероприятий по фактам возможных противоправных действий при получении страховых выплат, получили под разными предлогами части ранее оговоренных сумм денежных средств в размере 6 миллионов рублей», – уточняется в сообщении.

Так, 16 мая прошлого года злоумышленники назначили встречу потерпевшим с целью получения оставшихся частей требуемых денег, также на общую сумму 6 миллионов рублей. Во время встречи преступников задержали с поличным.

Суд назначил экс-начальнику Столбовского отдела полиции наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, мужчину лишили звания «подполковник полиции». Соучастник бывшего полицейского получил три года колонии общего режима.