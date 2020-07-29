РИАМО - 29 июл. Пассажиры ЦППК с начала текущего года оформили почти 35 миллионов льготных билетов, чаще всего данной услугой пользуются пенсионеры Москвы и Московской области - в этом году ими было оформлено четыре миллиона и 6,4 миллиона таких льготных проездных документов соответственно, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

«Инвалиды всех категорий воспользовались услугой более 3,6 миллиона раз, а ветераны труда, проживающие в Московской области, оформили почти 2,8 миллиона проездных документов», - говорится в сообщении.

Больше всего билетов оформили на Ярославском направлении - более семи миллионов. Далее следуют Казанское и Курское направления, на которых оформили почти 6,5 миллиона и чуть более 4 миллионов проездных документов соответственно.

Реже всего льготным проездом пользуются на Киевском направлении, где сначала года оформили чуть больше двух миллионов льготных билетов.

«Льготный билет — это проездной документ, оформленный по сниженной стоимости. Всем пассажирам с правом льготного проезда необходимо оформить соответствующий билет в кассе или билетном автомате», - добавляется в материале.

Порядок и условия предоставления льгот определяется органами исполнительной власти субъектов России.