РИАМО - 29 июл. Готовность к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов проверили примерно в 5,9 тысячи домов (11% многоквартирного жилфонда региона), говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.

По предварительным результатам различного рода нарушения выявлены в 42% проверенных многоквартирных домов.

«Для подготовки жилого здания к эксплуатации в холодный сезон управляющая организация должна выполнить 19 видов различных работ. Основное внимание стараемся уделять тепловому контуру. Должны быть обеспечены плотный притвор входных дверей и оконных рам, целостность остекления, надежная теплоизоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения», – сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

На устранение выявленных нарушений выдаются предписания и предостережения надзорного ведомства, а также требования главам органов местного самоуправления о необходимости устранения нарушений.

Так, по итогам проверок возбуждено 167 дел об административных правонарушениях. 115 из них ­– персонально в отношении руководителей и других должностных лиц управляющих организаций.

Федина также отметила, что надзорное ведомство проверило на данный момент около 13,5 тысячи паспортов готовности многоквартирных домов к зиме, которые размещены в автоматизированной системе АИС ГЖИ. Различные недочеты выявлены в 25% документов, они отправлены на доработку.

Основные нарушения: неполная информация о подготовке конструктивных элементов дома, а также недостающие подписи кого-то из членов приемочных комиссий. Подписать документ обязательно должны представители управляющей и специализированных организаций, органа местного самоуправления, а также совета многоквартирного дома.