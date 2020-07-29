РИАМО - 29 июл. Мобильная площадка тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» была развернута в среду в Рузе на стадионе «Урожай», по традиции отличившиеся ранее участники были торжественно награждены золотыми знаками отличия, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Так, 14 обладателей золотых знаков отличия комплекса, выполнивших испытания ранее, получили награды из рук участницы Олимпийских игр, бронзового призера чемпионатов мира и Европы по водному поло Марии Панайоти.

«Тестирования комплекса ГТО в Подмосковье после снятия режима самоизоляции идут высокими темпами. Мобильные площадки открываются в различных муниципалитетах региона почти ежедневно. Все это является отражением того, как сильно жителям не хватало спорта весной и в начале лета. Несмотря на отсутствие в период пандемии возможности тренироваться в полном объеме, очень многие не растеряли своих физических кондиций и всерьез претендуют на золотые знаки отличия ГТО», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В среду все пришедшие на площадку выполнили подтягивания на высокой и низкой перекладине, отжимания, рывок гири, поднимание туловища из положения лежа, прыжок в длину с места и наклон на гибкость.