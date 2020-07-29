РИАМО - 29 июл. Минэкологии направило представление администрации Дмитровского городского округа о недопустимости нарушения режима особой охраны в памятнике природы «Озера Нерское, Долгое, Круглое и их ближайшее окружение», говорится в сообщении пресс-службы регионального министерство экологии и природопользования.

«Памятник природы находится на особом контроле министерства, поскольку там не прекращаются попытки нарушить режим особой охраны. В сентябре прошлого года инспекторы эконадзора выдворили из ООПТ граждан, которые пытались построить здесь дорогу. Ранее мы принудили нарушителей демонтировать незаконно установленное заграждение и привлекли к ответственности граждан, установивших бетонные блоки в озере Круглое», — сказал заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.

Повышенное внимание ведомства, по словам замминистра, сохарнится к объекту до тех пор, пока не прекратятся попытки хозяйственного «освоения» заповедной территории.

По обращениям жителей деревни Рыбаки инспекторы эконадзора провели проверку и обнаружили в границах особо охраняемой природной территории ограждение, бытовое помещение и грунтовую дорогу для проезда техники, в том числе большегрузной и строительной.

Режим ООПТ запрещает капитальное строительство и прокладку дорог. Разрешение на строительство не выдавалось, к тому же часть подъездной дороги проложена по участкам муниципальной и неразграниченной собственности. Контролировать недопущение подобного должны муниципальные власти.

В представлении министерство потребовало ограничить въезд в ООПТ через эти участки.