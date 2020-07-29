РИАМО - 29 июл. На СВХ ООО «Москва-Карго» в аэропорту Шереметьево приостановили оформление концентрата белка молочной сыворотки массой в 4 килограмма из Франции, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено отсутствие маркировочных этикеток на русском языке; на представленных маркировочных этикетках на английском языке указана дата выработки продукции – 25 мая 2020 года, что не соответствует дате выработки товара, указанной в пункте 2.2 «Дата выработки продукции» ветеринарного сертификата – 18 декабря 2019 года», – говорится в сообщении.

Груз решили оставить на временное хранение, пока не будут предоставлены дополнительные данные о продукте государственной ветеринарной службой и французским предприятием-изготовителем.

Если информация предоставлена не будет, груз отправят обратно отправителю.