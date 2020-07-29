РИАМО - 29 июл. Среднемесячная заработная плата работников организаций в Подмосковье за январь-май текущего года составила 55 010 рублей, говорится в сообщении пресс-службы Мосстата.

По сравнению с таким же периодом 2019 года показатель возрос на 2,3%.

«Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) составила 2337,2 тысячи человек (104,3% к аналогичному периоду прошлого года)», — отмечается в материале.

Зарплату выше среднеобластного уровня получают сотрудники финансовой и страховой области – 81 938 рублей, в области профессиональной, научной и технической — 70 961 рубль, в области информационной связи – 71 233 рубля.

В организациях, занимающихся транспортировкой и хранением, в среднем платят — 64 420 рублей, в области здравоохранения и социальных услуг — 62 978 рублей, по добыче полезных ископаемых — 61 871 рубль, занимающихся обеспечением электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха — 58 241 рубль.

Наибольший прирост зарплат по сравнению с прошлым годом наблюдается в организациях, занимающихся деятельностью в области здравоохранения и социальных услуг — на 14%, в области добычи полезных ископаемых — на 8,9%, в области информации и связи — на 8,1%, в области водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, а также ликвидации загрязнений — на 6,3%.

В первое полугодие 2020 года в регионе работали свыше 1,7 миллиона человек, не включая сотрудников организаций малого предпринимательства. Эта величина на 4,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Средняя зарплата в организациях составила 61 169 рублей, что на 3,3% больше, чем в 2019 году.

Высокий уровень зарплат в Подмосковье держится в следующих городских округах: Лобня – 117 277 рублей, Химки – 78 740 рублей, Красногорск – 75 164 рубля. Стабильно низкая среднемесячная заработная плата наблюдается в городском округе Зарайск – 40 434 рубля.

Наибольшие темпы прироста заработной платы зафиксировали в организациях городских округов Зарайск – 120%, Пущино – 109,4%, Можайск и Воскресенск – 108,9%.