РИАМО - 29 июл. Руководство УВД на Московском метрополитене провело проверку по факту автоаварии с участием собственного подчиненного, ДТП произошло ночью 28 июля в Тверской области, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«По факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 28 июля в 23:45 на 135 километре автодороги Р-104 Тверской области, в результате которого погибли трое несовершеннолетних, проведена служебная проверка», - говорится в сообщении.

Полицейского уже уволили. Его привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что трое подростков погибли в Тверской области после того, как их скутер столкнулся с иномаркой, за рулем которой был сотрудник полиции.