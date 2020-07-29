РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 июл. Домодедовский парк «Елочки» предоставит билеты на льготное посещение аттракционов многодетным семьям с 1 августа, льготные билеты можно будет получить в любой день в досуговом центре «Елочки», сообщается на странице парка в соцсети «ВКонтакте».

«С 1 августа парк «Елочки» предоставляет билеты на льготное посещение аттракционов для многодетных семей. <...> Многодетная семья может получить один из двух льготных билетов: бесплатное посещение аттракционов один раз в месяц (семь аттракционов); 50% скидка на посещение всех аттракционов парка», - говорится в сообщении.

Льготные билеты можно будет получить в любой день в досуговом центре «Елочки» при предъявлении паспорта гражданина РФ и удостоверения многодетной семьи, полученного в Домодедове.

Действовать льготные билеты будут еженедельно в среду, четверг и пятницу.