РИАМО - 29 июл. 1 326 нарушений на детских площадках устранили в Московской области с начала этого года, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья.

«С начала года инспекторы Госадмтехнадзора Московской области провели более 11 тысяч проверок игровой детской инфраструктуры в регионе», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Наибольшее количество нарушений, по словам главы ведомства, устранили в Дмитрове, Балашихе, Воскресенске, Егорьевске, Луховицах, Солнечногорске, Орехово-Зуеве, Наро-Фоминске, Подольске, Одинцове и Ступине.