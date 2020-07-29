РИАМО - 29 июл. Специалисты выяснили, как нельзя заряжать телефон, а также назвали четыре способа опасной зарядки устройства, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Во-первых, смартфон нельзя класть на ночь под подушку. Во время такой зарядки устройства сильно нагреваются», — отмечается в материале.

При такой зарядке у устройства нет возможности теплоотвода. Некоторые производители рекомендуют даже снимать чехол с телефона во время зарядки. В этом случае гаджет может стать даже причиной пожара.

Опасно заряжать телефон в ванной комнате и параллельно использовать его. Эксперты уверены, что смартфон может быть опасен для жизни, если упадет в воду.

Специалисты посоветовали заряжать устройство частично, тогда оно будет служить намного дольше. Заряжать гаджет до 100% вредно.

Также не стоит пользоваться чужими зарядками, потому что они могут расшатать зарядное гнездо и придется сдавать телефон в ремонт, объяснили эксперты. Если вы собираетесь в поход, рекомендуется взять с собой powerbank.