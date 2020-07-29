РИАМО - 29 июл. Дрезненский парк в Орехово-Зуевском городском округе вошел в число 14 парков культуры и отдыха, которые будут благоустраивать в этом году в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Общая площадь парка составляет 2,7 гектара.

«Всего в 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Формирование комфортной городской среды» мы благоустроим 14 парков культуры и отдыха, в семи из них появятся большие детские игровые зоны», - рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В 2020 году запланировано проведение работ по благоустройству парка, а также работы по установке детской игровой площадки. Речь идет о благоустройстве дорожно-тропиночной сети, установке дополнительного уличного освещения, видеокамер и модульного туалета. Также в парке появится новая сцена.

Еще здесь появится большая детская игровая площадка с безопасным резиновым покрытием и песочницей.