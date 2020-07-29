РИАМО - 29 июл. За полтора года министерство обороны России передало Московской области 411 объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков как в региональную, так и в муниципальную собственность, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Общая площадь объектов, включая земельные участки, составила 460 гектаров.

«Передаче в муниципальную собственность подлежат объекты недвижимого имущества Вооруженных Сил Российской Федерации, в том числе земля, не предназначенные для нужд обороноспособности страны и безопасности государства», — сказал заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Дмитрий Кононенко.

Главными проблема передаваемых военных городков в Подмосковье являются уровень износа жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства и объектов социальной сферы.

До конца 2020 года из федеральной в муниципальную собственность планируется принять еще 13 объектов в пяти городских округах, в том числе и земельные участки.

«В 2020 году планируется провести капитальный ремонт более чем в ста многоквартирных домах бывших военных городков Подмосковья. В рамках реализации программы отремонтируют и утеплят фасады, кровлю, заменят внутренние инженерные системы, заменят лифты», — уточнил Кононенко.

В программу по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в регионе всего включено 1 128 домов, которые располагаются в бывших военных городках.