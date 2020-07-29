РИАМО - 29 июл. За полтора года министерство обороны России передало Московской области 411 объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков как в региональную, так и в муниципальную собственность, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.
Общая площадь объектов, включая земельные участки, составила 460 гектаров.
Главными проблема передаваемых военных городков в Подмосковье являются уровень износа жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства и объектов социальной сферы.
До конца 2020 года из федеральной в муниципальную собственность планируется принять еще 13 объектов в пяти городских округах, в том числе и земельные участки.
«В 2020 году планируется провести капитальный ремонт более чем в ста многоквартирных домах бывших военных городков Подмосковья. В рамках реализации программы отремонтируют и утеплят фасады, кровлю, заменят внутренние инженерные системы, заменят лифты», — уточнил Кононенко.
В программу по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в регионе всего включено 1 128 домов, которые располагаются в бывших военных городках.
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