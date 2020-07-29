РИАМО - 29 июл. В городских округах Зарайск, Ивантеевка, Лотошино, Серебряные Пруды и других за неделю достигли 100%-го мониторинга с помощью мобильного приложения состояния детских площадок, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

Каждый день с помощью мобильного приложения ведется проверка всех детских игровых площадок на территории Московской области, а устранение нарушений ведется под контролем сотрудников регионального Госадмтехнадзора.

«За неделю 100%-й мониторинг состояния детских игровых площадок достигнут в городских округах Зарайск, Ивантеевка, Лотошино, Рошаль (город в городском округе Шатура - ред.), Серебряные Пруды, Черноголовка, Власиха, Восход, Звездный городок, Молодежный, Талдомский, Королев. Здесь были выполнены все задания по проверке оборудования игровых элементов, все нарушения были своевременно устранены», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

На территории Подмосковья органы местного самоуправления начали проводить ежедневные осмотры детских игровых площадок через мобильное приложение с октября минувшего года.

В электронный проверочный лист ежедневного осмотра входит соблюдение базовых требований – наличие информационного щита, надлежащее содержание ограждения, состояние оборудования конкретных игровых элементов, амортизирующего покрытия.