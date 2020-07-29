РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. На 80% покрашены классы в строящейся пристройке к Кадетской школе Люберец, также ведутся работы по укладке плитки, сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

В среду вечером Локтев совместно с главой городского округа Люберцы Владимиром Ружицким проинспектировал ход работ по строительству пристройки к Кадетской школе Люберец.

«На этой школе мы были 3-4 недели назад, динамика работы положительная. Мы видим, что на 80% классы покрашены, все полы выровнены, плитку кладут. У меня нет сомнений, что эта школа откроется к 1 сентября. По благоустройству в прошлый раз были нарекания, сейчас на всех фронтах все работают. Коллеги 10 августа завершат благоустройство территории, а к 15 августа завершатся все работы», - сказал Локтев.

По его словам, 230 человек находятся на объекте.