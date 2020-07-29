«Артистка, казалось бы, никогда не боялась изменений во внешности. Звезда регулярно экспериментирует с образами. Вспомнить, например, Елку в начале певческой карьеры — девушка ходила с мужской стрижкой по типу «ежика», которую потом сменила на челси», — отмечается в материале.