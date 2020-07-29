РИАМО - 29 июл. Певица Елка покрасила волосы в розовый цвет и покорила поклонников сменой имиджа, сообщает Федеральное агентство новостей.
Артистка опубликовала видео с новым имиджем в Instagram-аккаунте.
«Артистка, казалось бы, никогда не боялась изменений во внешности. Звезда регулярно экспериментирует с образами. Вспомнить, например, Елку в начале певческой карьеры — девушка ходила с мужской стрижкой по типу «ежика», которую потом сменила на челси», — отмечается в материале.
Стиль знаменитости становится более женственным: длинные волосы, необычные прически и локоны.
Поклонники Елки восторженно приняли ее новый образ и похвалили за дерзость.
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