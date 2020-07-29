РИАМО - 29 июл. На СВХ ООО «ОСТ-Терминал» в Краснознаменске провели досмотр 5,3 тонны персиков и обнаружили в партии средиземноморскую плодовую муху, которая является карантинным для РФ объектом, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Персики поступили из Северной Македонии.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено результатом лабораторной экспертизы, проведенной специалистами подведомственного Россельхознадзору Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ ВНИИКР)», – говорится в сообщении.

Зараженные фрукты были уничтожены в соответствии с правилами фитосанитарного законодательства Российской Федерации.