РИАМО - 29 июл. Центральный парк и парк «Березовая роща» на территории Пушкинского городского округа в Подмосковье благоустроят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Всего в 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Формирование комфортной городской среды» мы благоустроим 14 парков культуры и отдыха, в семи из них появятся большие детские игровые зоны», – сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В Центральном парке установят две детские игровые площадки, проведут обустройство пешеходных дорожек, сделают новую входную группу со стороны улицы Тургенева. Кроме того, во время благоустройства в парке разместят мебель, навигационную стелу, осуществят озеленение. Работа будет проводиться в третьем квартале 2020 года.

В «Березовой роще» обустроят места для парковки, установят зарядные станции для смартфонов, отремонтируют входные группы, установят качели, устроят зону тихого отдыха с беседками, буккроссинг. Кроме того, на территории парка оборудуют скейт-парк, воркаут зону с боксерскими стойками, а также здесь появится троллей.