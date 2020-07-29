РИАМО - 29 июл. В Московской области траву скосили на территории 1788 общественных пространств и дворов после предписаний Госадмтехнадзора региона, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В результате проведенных мероприятий по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора окошены территории на 1788 общественных пространствах в Подмосковье», - сказал главный государственный административно-технический инспектор Московской области Олег Баженов.

Летом высокая трава в общественных местах, в особенности около детских площадок, является благоприятной средой для распространения паразитов.

В соответствии с областным законодательством в высоту трава не должна превышать 20 сантиметров. Несоблюдение этого правила считается административным правонарушением.

Кроме того, важной составляющей благоустройства является своевременная обрезка деревьев и кустарников, а также удаление аварийных и сухостойных деревьев на общественных пространствах и внутридворовых территориях, а особенно в местах расположения объектов детской игровой инфраструктуры.