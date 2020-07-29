РИАМО - 29 июл. В Московской области 2 августа пройдет забег «Волоколамский рубеж», мероприятие станет первым из серии забегов «Живу Спортом», оно будет организовано со строгим учетом требований Роспотребнадзора, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«На входе в стартовый городок будет проведена термометрия, для участников предусмотрена выдача средств индивидуальной защиты», — отмечается в материале.

Забег будет организован без массового скопления людей. Стартовый коридор обустроят так, чтобы одновременно в нем могло находиться не более 50 человек. Во время мероприятия будет соблюдаться социальная дистанция. До старта и после финиша участникам рекомендовано носить маски.

«Участники забега понимают, что нужно по-прежнему продолжать соблюдать некоторые ограничения, сохранение социальной дистанции - одно из основных», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что все соскучились по спортивным состязаниям и к ним в этом году особое отношение. По словам главы ведомства, «Волоколамский рубеж» - это спортивный праздник для жителей Подмосковья, задача организаторов – сделать его по-настоящему безопасным и радостным событием.