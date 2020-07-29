РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 июл. В Домодедове в среду на шестилетнюю девочку напала бездомная собака, сообщила порталу «РИАМО в Домодедове» сестра пострадавшей Александра Карташова.

По ее словам, инцидент произошел около 14:00 в поселке Санатория Подмосковье недалеко от дома культуры.

«Сегодня (в среду - ред.) моя мама шла с прогулки с коляской с грудным ребенком и дочкой 6 лет. Моя сестренка шла к подъезду, и на нее из кустов вылетела свора собак. Да, есть и чипированые собаки, но не опасными их нельзя назвать, так как и чипированые, и не чипированые нападают сворой», - рассказала Карташова.

Она добавила, что ее сестру собаки повалили на асфальт, она с испугу встала и побежала от них, в этот момент они на нее кинулись еще раз. К этому моменту подбежала мама, оставив коляску соседке. К счастью, девочка отделалась только царапинами и испугом.

Мать пострадавшей девочки составила жалобу на портале «Добродел».