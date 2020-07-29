РИАМО - 29 июл. В Домодедове провели рекордные торги по реализации земельных участков, количество участников превысило 70 человек, аукцион длился 8 часов, говорится в сообщении пресс-службы комитета конкурентной политике Московской области.

Аукцион прошел 28 июля.

«Цена (участка - ред.) по итогам торгов возросла в 232 раза», — отмечается в материале.

Участники торгов сделали 7 703 шага, а доход в бюджет городского округа Домодедово от аренды земельного участка площадью девять соток составит более 10 миллионов рублей.

Также в Домодедове в этот день завершились торги по продаже двух земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

«Первый лот площадью шесть соток при начальной цене 1,8 миллиона рублей ушел с торгов за 3,9 миллиона рублей, за победу боролось 15 человек», — добавляется в материале.

Второй лот площадью также шесть соток при начальной цене 1,8 миллиона рублей продали за 4,6 миллиона рублей, в торгах принимало участие 18 человек.

Цена на участки возросла в ходе торгов в два раза. Единовременный доход в бюджет муниципалитета от продажи составит 8,5 миллиардов рублей.

На торги, которые состоятся в августе-сентябре 2020 года, выставлено 893 участка, а коммерческих участков – 214.