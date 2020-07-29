РИАМО - 29 июл. По причине необходимости проведения дополнительных проверок отложен запуск ракеты-носителя «Протон-М», передает Газета.ru.

«В настоящее время пуск планируется на 31 июля, ракета должна стартовать в 0:25 по московскому времени», - говорится в сообщении.

Ранее планировалось запустить ракету 30 июля.

Она должна вывести на орбиту телекоммуникационные спутники «Экспресс-103» и «Экспресс-80», которые нужны для обеспечения услуг связи, цифрового телерадиовещания и высокоскоростного доступа в сеть.