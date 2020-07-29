РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 июл. В Домодедове сенатор Совета Федерации Федерального собрания РФ от Московской области Алексей Русских, глава Домодедова Александр Двойных и депутаты совета депутатов округа возложили цветы к обелиску воинам, ушедшим на фронт в годы Великой Отечественной войны, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках рабочего визита сенатор Совета Федерации Федерального собрания РФ от Московской области Алексей Русских вместе с главой Домодедова Александром Двойных и депутатами совета депутатов округа Олегом Сударевым и Анной Халимовой возложили цветы к обелиску воинам, ушедшим на фронт из деревень Елгозино и Скрипино и погибшим в годы войны», - говорится в сообщении.

Памятник - один из самых молодых монументов в округе, его строительство завершилось в 2020 году.