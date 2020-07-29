РИАМО - 29 июл. Специалисты Госветслужбы Минсельхозпрода Московской области обследовали порядка 60 голов альпака, которые содержатся в девяти хозяйствах региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Наши ветеринарные врачи регулярно проводят клинический осмотр поголовья альпака и выполняют все необходимые исследования для поддержания здоровья этих необычных для наших мест животных», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Работы проводят в рамках организации противоэпизоотических и карантинных мероприятий в регионе.

Наибольшее количество этих животных содержится в личном подсобном хозяйстве «Экоферма Мазилово», в городском округе Истра.

Альпаки питаются травой, сеном, листьями и способны расти, потребляя в пищу корм более низкого качества, чем другие жвачные. Их содержание не требует ни сложных систем кормления, ни специальных сооружений.

«Экзотические животные всех подмосковных хозяйств были обследованы на различные заболевания. Также ветврачи провели профилактическую вакцинацию против бешенства и сибирской язвы», - добавил Разин.