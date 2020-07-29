РИАМО - 29 июл. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нормальным явлением регулярную ротацию региональных руководителей в области здравоохранения, передает Федеральное агентство новостей.

По его словам, ротация проводится в регионах постоянно.

«В таких ответственных сферах, как сфера здравоохранения, на фоне угрозы пандемии эта ротация может быть более динамичной: люди могут не справляться с объемом задач, потому что ситуация экстраординарная. Это нормально, тем более — в условиях, когда регионы обладают дополнительными полномочиями по действиям на фоне пандемии», - сказал Песков.

С начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа Covid-19 в ряде регионов РФ сменились руководители ведомств, которые связаны с системой здравоохранения.