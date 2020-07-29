РИАМО - 29 июл. Пользователи мобильного сервиса «Подмосковные стройки» теперь могут посмотреть, какие дома в Подмосковье строят используя эскроу-счета, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Новая опция стала доступна в меню поиска приложения.

«Чтобы воспользоваться опцией, нужно зайти в меню приложения «Подмосковные стройки», перейти во вкладку «Поиск», далее в настройках фильтров выбрать пункт «Строится с эскроу», - говорится в сообщении.

С 1 июля прошлого года все российские девелоперы, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. На сегодняшний день более 60 застройщиков региона перешли на расчеты с дольщиками по новым правилам.