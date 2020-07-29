РИАМО - 29 июл. В текущем году на территории Раменского городского округа будут отремонтированы энергообъекты с целью повышения надежности электроснабжения потребителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Сотрудники Раменского филиала АО «Мособлэнерго» заменят устаревшее оборудование трансформаторных подстанций на улицах Старомосковская и Зеленый городок, которые отвечают за обеспечение электричеством социальных объектов в Раменском. В их число входят детские сады, музыкальная школа, дом ребенка, котельная и центр гемодиализа.

«По программе капитального ремонта работники Раменского филиала АО «Мособлэнерго» планируют провести в текущем году реконструкцию воздушных линий электропередачи 0,4 киловатта на улицах Большая и Жуковского, чтобы улучшить качество подачи энергоресурса в «Молодежный центр», канализационно-насосную станцию №2, а также в близлежащие дома, в которых проживают около 200 потребителей», – говорится в сообщении.

В 2020 году компания «Мособлэнерго» занимается реализацией инвестиционной программы на территории Раменского городского округа, согласно которой в Раменском на улице Мира будет построена двухтрансформаторная подстанция и ЛЭП-10 киловатт для энергоснабжения водозаборного узла. Кроме того, специалисты проведут реконструкцию распределительного устройства и трансформаторной подстанции, отвечающих за питание школы, детского сада и котельной в поселке Электроизолятор.