РИАМО - 29 июл. В графике аэроэкспрессов на Шереметьевском направлении произойдут изменения 3-5 августа из-за проведения плановых работ на железной дороге, говорится в сообщении пресс-службы компании «Аэроэкспресс».

«Так, 3, 4 и 5 августа будут отменены поезда, следующие с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево в 20:05, 20:35, 21:05, 21:35, 22:05, 22:35. А также поезда из аэропорта Шереметьево отправлением в 21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15, 23:45», — говорится в материале.

Добраться до аэропорта можно на экспресс-автобусах «Аэроэкспресс», которые будут следовать по маршруту станция метро «Ховрино» - терминал В. Благодаря тому, что автобусы курсируют по платной трассе, время в пути составит всего 20 минут.

Стоимость проезда на автобусе составит 200 рублей.

Компания призывает жителей столицы перед поездкой ознакомиться с расписанием движения поездов и прибывать в терминалы «Аэроэкспресс» заранее.