РИАМО - 29 июл. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию завода по производству железобетонных изделий в городском округе Солнечногорск около деревни Шелепаново, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

«На заводе площадью 1,8 тысячи квадратных метров производят изделия для индустриальных парков. Ввод объекта в эксплуатацию поспособствовал созданию 70 рабочих мест», − сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Проект находился на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области.

Застройщик объекта – компания «Трансстрой». Инвестиции в проект приблизительно составили 200 миллионов рублей.