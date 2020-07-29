РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июл. Жителям подмосковного Красногорска в рамках «Школы матерей» расскажут о скрининге и УЗИ во время беременности, говорится в сообщении пресс-службы Красногорской горбольницы №1.

«30 июля приглашаем на онлайн-занятие в «Школу матерей». В 12:00 начнется прямой эфир с акушером-гинекологом Мариной Минибаевой», - говорится в сообщении.

Темой занятия станут пренатальный скрининг и УЗИ во втором и третьем триместрах.

«Врач расскажет, какой комплекс медицинских исследований входит в скрининг, что показывает УЗИ в каждом триместре», - заключается в сообщении.

Онлайн-занятие пройдет в Instagram-аккаунте Красногорского роддома.