РИАМО - 29 июл. Новый учебный корпус к зданию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» в микрорайоне-1 городского округа Озеры планируют достроить в декабре 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Строительная готовность объекта – 45%. Монолитные работы завершены, ведется устройство кровли, а также отделка внутренних помещений, монтаж инженерных систем и благоустройство территории. В ближайшее время планируется приступить к устройству фасада», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Строители закончат возведение и введут объект в эксплуатацию в декабре 2020 года. Его площадь будет составлять 5 тысяч квадратных метров.

В новом школьном корпусе оборудуют кабинеты для учебной и внеурочной деятельности, актовый и спортивный залы, медпункт, столовую, административные и технические помещения. Пристройка рассчитана на 300 учащихся.